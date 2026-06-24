Samsun'da TÜGVA İcathane Atölyesi'nin kapanış programı düzenlendi

Samsun'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İcathane Atölyesi'nin bahar dönemi kapanış programı düzenlendi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen program öncesinde İcathane Atölyesi'nde öğrenciler tarafından üretilen bazı ürünler ile Türk-İslam sanatından örneklerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Katılımcılar, sergideki çalışmaları inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.



HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kaptaner, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yakın coğrafyasında savaşların ve krizlerin sürdüğüne işaret ederek, savunma sanayisinin bu süreçte taşıdığı öneme dikkati çekti.



HAVELSAN'ın savunma sanayisi başta olmak üzere kamu kurumlarına yönelik yazılım çözümleri geliştirdiğini belirten Kaptaner, "KAAN uçağı TUSAŞ'ın ürünü. Fakat KAAN'ın bilgisayar sistemlerini ve yazılımlarını HAVELSAN sağlıyor. HÜRJET, HÜRKUŞ ve GÖKBEY gibi yerli uçak ve helikopterlerimizin simülatörlerini de HAVELSAN yapıyor." dedi.



Kaptaner, HAVELSAN'ın faaliyetlerinin büyük bölümünün yazılım alanında olduğunu vurgulayarak, şirketin insansız kara, deniz araçları ve farklı teknolojik ürünler üzerinde de çalıştığını söyledi.



Gençlere Nikola Tesla, Edison ve Türk bilim insanlarının hayat hikayelerini okumalarını tavsiye eden Kaptaner, icat ve teknoloji üretiminin tarih, millet ve medeniyet bilinciyle birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade etti.



Kaptaner, gençlere seslenerek, "İcatlar yapalım, yüksek teknolojiyi öğrenelim. İHA'larda ve SİHA'larda dünyada çok şükür bir numarayız ancak başka alanlarda da yapmamız gereken birçok şey var." diye konuştu.



İcathane öğrencilerini ilerleyen yıllarda TEKNOFEST, IDEF ve SAHA EXPO gibi organizasyonlarda görmek istediklerini dile getiren Kaptaner, gençlerin teknoloji üretiminde daha aktif rol almasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.



TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamid Balta da İcathane Atölyesi'nin yalnızca bahar dönemi çalışmalarını tamamladığını, yaz okulu projeleriyle faaliyetlerin süreceğini söyledi.



Öğrencilerin dönem boyunca kodlama, yazılım, tasarım ve üretim alanlarında kendilerini geliştirdiklerini belirten Balta, "Bizler burada sadece teknolojiyi öğretmedik. İnancını bilen, ahlakıyla örnek olan ve milletine faydalı işler üreten bir gençlik için çalışma göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Balta, teknolojinin yalnızca bireysel başarı için değil, mazlum coğrafyalara fayda sağlamak için de kullanılması gerektiğini dile getirerek, güçlü Türkiye hedefinin güçlü, özgüvenli, çalışkan ve üretken gençlerle mümkün olacağını vurguladı.



Program, katılımcılara plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.



Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail, eğitim camiasından davetliler, öğrenciler ve veliler katıldı.

