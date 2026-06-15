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        Köprübaşı Şehitliği'nde temizlik çalışması yapıldı

        Vezirköprü'de 1918 yılında Rum çeteleriyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Kamil Bey, Jandarma Başçavuş Celal Bey ve isimleri belirlenemeyen 9 askerin mezarlarının bulunduğu Köprübaşı Şehitliği, Havza Belediyesi tarafından temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Köprübaşı Şehitliği'nde temizlik çalışması yapıldı

        Vezirköprü'de 1918 yılında Rum çeteleriyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Kamil Bey, Jandarma Başçavuş Celal Bey ve isimleri belirlenemeyen 9 askerin mezarlarının bulunduğu Köprübaşı Şehitliği, Havza Belediyesi tarafından temizlendi.

        Her yıl düzenli olarak bakım ve temizliği yapılan şehitlikte, otlar ve çevredeki atıklar temizlendi. Çalışmalar, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt koordinesinde gerçekleştirildi.

        Zeki Kurt, şehitliğin Havza'ya yakın olması nedeniyle bakımının belediye tarafından üstlenildiğini belirterek tüm şehitlere rahmet diledi.

        Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Sezai Pekşen ise bölgede yaşayan vatandaşların şehitliği ziyaret ederek dua ettiğini, belediyenin her yıl düzenli bakım yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        1997 yılında tamamlanan şehitlikte, 1918 yılında Rum çeteleriyle mücadele sırasında şehit düşen askerlerin hatırası yaşatılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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