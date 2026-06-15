Köprübaşı Şehitliği'nde temizlik çalışması yapıldı
Vezirköprü'de 1918 yılında Rum çeteleriyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Kamil Bey, Jandarma Başçavuş Celal Bey ve isimleri belirlenemeyen 9 askerin mezarlarının bulunduğu Köprübaşı Şehitliği, Havza Belediyesi tarafından temizlendi.
Vezirköprü'de 1918 yılında Rum çeteleriyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Kamil Bey, Jandarma Başçavuş Celal Bey ve isimleri belirlenemeyen 9 askerin mezarlarının bulunduğu Köprübaşı Şehitliği, Havza Belediyesi tarafından temizlendi.
Her yıl düzenli olarak bakım ve temizliği yapılan şehitlikte, otlar ve çevredeki atıklar temizlendi. Çalışmalar, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt koordinesinde gerçekleştirildi.
Zeki Kurt, şehitliğin Havza'ya yakın olması nedeniyle bakımının belediye tarafından üstlenildiğini belirterek tüm şehitlere rahmet diledi.
Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Sezai Pekşen ise bölgede yaşayan vatandaşların şehitliği ziyaret ederek dua ettiğini, belediyenin her yıl düzenli bakım yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
1997 yılında tamamlanan şehitlikte, 1918 yılında Rum çeteleriyle mücadele sırasında şehit düşen askerlerin hatırası yaşatılıyor.
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