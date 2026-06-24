Kültür Yolu Festivali'nde cam atölyesi çalışması yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde kadınlar için cam atölyesi etkinliği düzenlendi.



Samsun Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte kadınlar, ateş ve demir çubukları kullanarak cama şekil verdi.



Etkinlikte bazı kadınlar camdan nazar boncuğu, bazıları ise hayvan figürleri yaptı.



Cam sanatçısı Aslıhan Turna, basın mensuplarına, Kültür Yolu Festivali kapsamında müzeye gelen kadınlara cam sanatı deneyimi yaşattıklarını söyledi.



Önce kadınlara cam ile neler yapabilecekleri konusunda eğitim verdiklerini belirten Turna, "Başlangıçta camın nelerden oluştuğunu anlattık, tarihine değindik. Camın geri dönüşebilir bir madde olduğunu, defalarca eritilip kullanılabileceğini, sürdürülebilir bir madde olduğunu anlattık. Sonrasında herkes cam sanatını denedi. İlk seferde eser anlamında pek önemli objeler çıkmayabilir ama nazar boncuğu ve boncuklar yaptık. Camı çelik çubuğa sararak ufak cam boncuklar yaptık." dedi.



Turna, kadınların deneyimlerine devam etmeleri halinde her türlü figürü cama işleyebileceklerini vurgulayarak, "Cam sanatında başladığınız andan itibaren eser çıkartabilirsiniz. Bu sanatın sınırı yok. Tamamen yetenek ve beceriye bağlı, ömrünüzün sonuna kadar geliştirebileceğiniz bir sanat dalıdır." ifadesini kullandı.



İlk kez bu alanda eğitim alan kadınlar ise cam sanatı atölyesinde hem öğrendiklerini hem de keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.







