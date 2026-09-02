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        Kurupelit Yat Limanı'ndan çıkarılacak uygun nitelikteki kum kıyı erozyonuyla mücadelede kullanılacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kurupelit Yat Limanı tabanında biriken sedimentin (dip tortusu) çıkarılacağını, uygun nitelikteki kumun ise kıyı erozyonuyla mücadelede değerlendirileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Kurupelit Yat Limanı'ndan çıkarılacak uygun nitelikteki kum kıyı erozyonuyla mücadelede kullanılacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kurupelit Yat Limanı tabanında biriken sedimentin (dip tortusu) çıkarılacağını, uygun nitelikteki kumun ise kıyı erozyonuyla mücadelede değerlendirileceğini bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kurupelit Yat Limanı'nda oluşan müsilaj ve yosunlaşmayı tamamen ortadan kaldırmak için Kurupelit Marina Dip Tarama ve Faydalı Kullanım Projesi'nin başlatıldığı belirtildi.

        Proje kapsamında ilk olarak deniz yüzeyinin temizlendiği belirtilen açıklamada, "Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Körfez mevkisinde daha önce gerçekleştirdiği yüzey temizliği çalışmalarının ardından, şimdi sorunun kaynağında daha kapsamlı bir çevre çalışmasını hayata geçirdi. Kurupelit Marina Dip Tarama ve Faydalı Kullanım Çalışması ile deniz tabanında yıllar içinde biriken sedimentin (dip tortusu) tamamen temizlenmesi ve sorunun kökten

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        çözülmesi hedefleniyor. Denizden çıkarılacak uygun nitelikteki kumların ise kıyı erozyonuyla mücadelede yeniden kullanılması planlanıyor." ifadesine yer verildi.

        Kurupelit Yat Limanı'nda başlayan tarama çalışması ile müsilaj, yosunlaşma ve koku gibi sorunların kaynağına doğrudan müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Toplam 163 bin 263 metrekarelik alanda yürütülmeye başlanan çalışmalar ile günlük ortalama 2 bin 80 metreküp dip malzemesi çıkarılıyor. Çalışmaların sonunda 345 bin metreküp dip tarama malzemesinin temizlenmesi planlanıyor. Bu proje ile denizin doğal dolaşımı da yeniden güçlenecek ve su kalitesi iyileştirilecek, böylelikle kıyı ekosistemi kendisini yenileyebilecek. Projenin en güçlü çevresel ayağından biri ise dip tarama malzemelerinin yeniden değerlendirilmesi olacak. Deniz tabanından çıkarılacak malzemeler analizlerden geçirilecek ve kıyı erozyonunun yaşandığı bölgelerde kıyı besleme malzemesi olarak kullanılacak. Plaj niteliğini kaybetmiş alanlar yeniden canlandırılacak, genişleyen plajlar sayesinde dalgaların iç kesimlere zarar vermesi önlenecek. Sediment birikiminin tamamen ortadan kaldırılması ile teknelerin seyir güvenliği de artırılmış olacak."

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