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        Yeni terminal Samsun'un hava yolu ulaşım kapasitesini artıracak

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yapılacak yeni iç ve dış hatlar terminal binasının kentin ulaşım kapasitesini artıracağını ve lojistik hedeflerine katkı sağlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Yeni terminal Samsun'un hava yolu ulaşım kapasitesini artıracak

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yapılacak yeni iç ve dış hatlar terminal binasının kentin ulaşım kapasitesini artıracağını ve lojistik hedeflerine katkı sağlayacağını bildirdi.

        Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 3 Eylül'de temeli atılacak yeni terminal binasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndaki yolcu trafiği ve hava yolu ulaşım talebinin yıllar içinde arttığını belirten Murzioğlu, mevcut terminal binasının kentin ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını belirtti.

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        İş dünyası olarak terminal binası ve uçak seferleriyle ilgili sorunları daha önce ilgili mercilere ilettiklerini aktaran Murzioğlu, "Uçak seferleri ve terminal binasıyla ilgili sorunları ve çözüm önerilerini içeren dosyayı daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na sunmuştuk. Şimdi projenin hayata geçiriliyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni terminal binası tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesi 2 milyondan 3 milyona çıkacak." ifadelerini kullandı.

        - "Samsun'un lojistik hedeflerine katkı sağlayacak"

        Samsun'un hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşım altyapısına sahip kentlerden biri olduğunu vurgulayan Murzioğlu, yeni terminal yatırımının mevcut ulaşım altyapısını destekleyeceğine işaret etti.

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        Kentin limanları, serbest bölgesi, lojistik merkezi, organize sanayi bölgeleri ve ulaşım ağlarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Murzioğlu, "Samsun, lojistik iddiası olan bir kent. Bu potansiyelin daha ileriye taşınabilmesi için ulaşım altyapısının sürekli geliştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Yeni terminalle hava yolu taşımacılığında kapasite ve hizmet kalitesinin artacağını belirten Murzioğlu, şunları kaydetti:

        "Havalimanımız, Samsun'a gelen yatırımcıların, iş insanlarının, ziyaretçilerin ve vatandaşlarımızın ulaşımında önemli bir görev üstleniyor. Yeni terminal binasıyla kapasitenin artırılması, bu hareketliliğin daha sağlıklı, etkin ve konforlu şekilde karşılanmasını sağlayacaktır. Hava ulaşımındaki hizmet kalitesinin yükselmesi, Samsun'un ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sunacaktır."

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        Yeni terminal binasının hizmete alınmasının ardından uçuş sayısı ve destinasyonlarda da artış beklediklerini belirten Salih Zeki Murzioğlu, yatırımın Samsun'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni terminal binasının kente, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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