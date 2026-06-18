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        Ladik Belediye Başkanı Topal'dan mezun öğrencilere A Milli Futbol Takımı forması

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, ilçedeki okullardan mezun olan öğrencilere A Milli Futbol Takımı forması hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Ladik Belediye Başkanı Topal'dan mezun öğrencilere A Milli Futbol Takımı forması

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, ilçedeki okullardan mezun olan öğrencilere A Milli Futbol Takımı forması hediye etti.

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla Ladik Belediyesince, ilçedeki okullarda öğrenim gören ve bu yıl mezun olan öğrencilere A Milli Futbol Takımı forması veriliyor.


        Belediye Başkanı Topal, gençlerin ve çocukların geleceklerinin en önemli yapı taşı olduğunu belirterek, "Son dönemdeki bu önemli atmosferde ülkemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu hem onlara aşılamak hem de örnek davranış sergilemek istedik. Rabb'im ayyıldızın gölgesinde nice ülkesine, bayrağına ve milli değerlerine bağlı gençler yetiştirmeyi hepimize nasip etsin. A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



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