Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Vezirköprü Belediyesinden emekli olan personele veda programı

        Vezirköprü Belediyesinden emekli olan personele veda programı

        Vezirköprü Belediyesince emekliye ayrılan personel onuruna veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Vezirköprü Belediyesinden emekli olan personele veda programı

        Vezirköprü Belediyesince emekliye ayrılan personel onuruna veda yemeği düzenlendi.

        Vezirköprü Butik Otel'de gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, eski Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay ile belediyeden emekli olan personel katıldı.

        Gül, belediyede yıllarca hizmet veren çalışanlara teşekkür ederek, emeklilik hayatlarında sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

        Gül, "Belediyemize uzun yıllar emek veren, görevlerini özveriyle yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emekleri ve fedakarca çalışmaları için her personelimize gönülden teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Programın sonunda Gül tarafından emekli personele günün anısına plaket verildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?

        Benzer Haberler

        Samsun'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü
        Samsun'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü
        Samsun'da sulama kanalına düşen kadın öldü
        Samsun'da sulama kanalına düşen kadın öldü
        Samsun'da sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 7 kişi yakalandı
        Samsun'da sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 7 kişi yakalandı
        Çarşambaspor'dan açıklama
        Çarşambaspor'dan açıklama
        Samsun'da ihracata yönelik meyve yetiştiren üreticilere Akdeniz meyve sineğ...
        Samsun'da ihracata yönelik meyve yetiştiren üreticilere Akdeniz meyve sineğ...
        Eğitimin yaşı yok: 56 yaşında diploma aldı
        Eğitimin yaşı yok: 56 yaşında diploma aldı