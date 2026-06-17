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        Samsun'da sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 7 kişi yakalandı

        Samsun'da sosyal medya platformlarında organize suç örgütlerini övdükleri ve silahlı paylaşım yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Samsun'da sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 7 kişi yakalandı

        Samsun'da sosyal medya platformlarında organize suç örgütlerini övdükleri ve silahlı paylaşım yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde kentte sosyal medya platformlarında organize suç örgütlerini överek silahlı paylaşım yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde belirlenen 8 adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Ekiplerce şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

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