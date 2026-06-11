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        Ladik'te mezuniyet programında öğrencilere milli takım forması hediye edildi

        Samsun'un Ladik ilçesi Salur Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl Ortaokulunda düzenlenen mezuniyet programında öğrencilere A Milli Futbol Takımı forması hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Ladik'te mezuniyet programında öğrencilere milli takım forması hediye edildi

        Samsun'un Ladik ilçesi Salur Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl Ortaokulunda düzenlenen mezuniyet programında öğrencilere A Milli Futbol Takımı forması hediye edildi.

        Mezuniyet programına Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da katıldı.

        Program kapsamında Başkan Topal, okulda eğitim gören tüm öğrencilere Milli Takımı forması hediye etti. Formaların öğrencilere dağıtımı veliler ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

        Programda konuşan Topal, çocuklar için unutulmaz bir hatıra oluşturmak istediklerini belirterek, "Uzun zaman sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımı'mıza destek vermek ve çocuklarımız için unutulmaz bir hatıra oluşturmak istedik. Ay yıldızlı formanın gölgesinde yetişen bir nesil yetiştirmek en büyük görevimizdir. Milli takımımıza başarılar diliyorum." dedi.

        Velilerin de katıldığı mezuniyet programında çeşitli dans ve yarışmalar düzenlendi. Program, etkinliklerin ardından sona erdi.



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