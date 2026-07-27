MHP Samsun İl Başkanlığının 15. Olağan İl Kongresi 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığının 15. Olağan İl Kongresi'nin 26 Ağustos'ta yapılacağı bildirildi.



İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kongre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü İlkadım ilçesinde bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.



MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, kongrenin birlik, beraberlik ve ülküdaşlık ruhunu pekiştireceğini vurgulayarak tüm vatandaşları davet etti.



Türk tarihi açısından 26 Ağustos tarihinin sembolik önemine değinen Mucur, şunları kaydetti:



"26 Ağustos, Türk milletinin tarih boyunca yeniden şahlanışının sembolüdür. Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun ebedi vatan oluşuna açılan kapı, Büyük Taarruz ile istiklalin zafere ulaştığı kutlu yürüyüş; aynı ruhun, aynı iman ve ülkünün asırlara uzanan tezahürüdür. İşte bu tarihi şuur ve ülkü birliğiyle gerçekleştireceğimiz kongremize tüm dava arkadaşlarımızı ve aziz hemşehrilerimizi bekliyoruz."



Öte yandan İl Başkanı Mucur, kongre süreci kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Mucur ziyarette, Samsun'da "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla huzur ve coşku içinde tamamlanan 17 ilçe kongresine ilişkin hazırlanan raporu takdim etti.



Genel Başkan Bahçeli'nin, kongre sürecinin birlik içerisinde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve Samsunlulara selamlarını ilettiği belirtildi.



Mucur, Samsun teşkilatının Genel Başkan Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda "Lider Ülke Türkiye" hedefi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

