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        Liseli milli bilek güreşçisi Merve Keskin'in hedefi dünya şampiyonluğu:

        ERKUT KARGIN - ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'da 2 yıl önce başladığı bilek güreşinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak milli takıma seçilen lise öğrencisi Merve Keskin, Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Liseli milli bilek güreşçisi Merve Keskin'in hedefi dünya şampiyonluğu:

        ERKUT KARGIN - ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'da 2 yıl önce başladığı bilek güreşinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak milli takıma seçilen lise öğrencisi Merve Keskin, Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle ortaokulda bilek güreşine başlayan 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Merve, kısa sürede elde ettiği başarılarla milli takıma kadar yükseldi.

        Yalova'da 6-11 Nisan'da düzenlenen 2026 Nurettin Yüksel Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda 15 yaş altı 45 kiloda altın madalya kazanan Merve, bu başarısıyla milli takıma seçildi.

        Dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Merve, ekim ayında Hindistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Merve Keskin, AA muhabirine, bilek güreşinin kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

        Yaz tatiline rağmen antrenmanlarını sürdürdüğünü anlatan Merve, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına ara vermeden devam ettiğini ifade etti.

        Sporun kendisine disiplin kazandırdığından ve sosyal yönünü geliştirdiğinden bahseden Merve, farklı illeri de bu sayede görme fırsatı bulduğunu dile getirerek "Uçağa hiç binmemiştim, spor sayesinde uçağa bineceğim ve Hindistan'a gideceğim. Hindistan'da şampiyon olup ülkeme altın madalyayla dönmek istiyorum. İnşallah İstiklal Marşı'nı okutup bayrağımızı dalgalandırabilirim." dedi.




        - Antrenör Murat Aktaş: "Tekrar bir dünya şampiyonluğu yaşamak istiyoruz"

        Beden eğitimi öğretmeni ve bilek güreşi antrenörü Murat Aktaş, okulda bilek güreşine yaklaşık 4 yıl önce başladıklarını ve 50'ye yakın öğrencisinin bu branşla ilgilendiğini ifade etti.

        İlk yıllarda Türkiye üçüncülüğü elde ettiklerini, sonraki süreçte de Türkiye şampiyonlukları yaşadıklarını anlatan Aktaş, "Daha sonra Şaziye Demir öğrencimizi keşfettik. Bu bize hem Türkiye hem Avrupa hem dünya şampiyonluğu yaşattı. Bu sene de Merve Keskin öğrencimizle birlikte inşallah tekrar bir dünya şampiyonluğu yaşamak istiyoruz." dedi.

        Merve'nin iradeli ve istikrarlı bir yapısı olduğunu vurgulayan Aktaş, "Haftada üç veya dört gün antrenman yapıyoruz. Bunun iki günü ağırlık çalışması, bir günü de masa antrenmanı şeklinde geçiyor. İnşallah Hindistan'da bayrağımızı göndere çektirerek bu gururu ikinci kez yaşamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Lise Müdürü Mahmut Bektaş ise Merve'nin de milli takıma seçilmesinden gurur duyduklarını ve öğrencileri yetenekleri doğrultusunda spora yönlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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