Samsun'da fındıkta 2026 rekolte tahmini için yapılan arazi çalışmaları tamamlandı

Samsun'da fındık üretim potansiyelini belirlemek amacıyla yürütülen 2026 yılı rekolte tahmini arazi çalışmaları, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla tamamlandı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, il genelindeki fındık bahçelerinde incelemeler yapılarak 2026 yılı tahmini rekoltesi belirlendi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz başkanlığında oluşturulan "2026 Yılı İl Fındık Rekolte Tahmini Komisyonu", sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Komisyonda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ulusal Fındık Konseyi, TMO Samsun Başmüdürlüğü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Karadeniz İhracatçı Birliği, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Çarşamba Ziraat Odası'ndan temsilciler ve teknik personel yer aldı.



- 13 ilçede fındık sayımı yapıldı



21 Temmuz 2026 tarihinde sona eren saha çalışmaları, Samsun'un fındık üretimi gerçekleştirilen 13 ilçesinde titizlikle yürütüldü. Belirlenen örnek bahçelerde yapılan sayım ve değerlendirmeler neticesinde il genelinin rekolte projeksiyonu oluşturuldu.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Kemal Yılmaz, fındığın hem bölge hem de ülke ekonomisi için kritik bir değer taşıdığını vurguladı. Samsun'da yaklaşık 1 milyon 250 bin dekar alanda 50 bine yakın fındık üreticisi olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"İlimizde 50 bine yakın üreticimiz fındık yetiştiriciliğiyle iştigal ediyor. Fındık, bölgemiz için en önemli tarımsal ürünlerin başında geliyor. Bu bilinçle, rekolte tahmin çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürüttük. 13 ilçemizdeki arazi verilerini komisyonumuzla değerlendirerek 2026 yılı tahminlerimizi netleştirdik."



Yılmaz, yeni sezonun tüm üreticiler için bereketli geçmesini dileyerek, Türkiye'nin fındık ihracatında başarılı bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu.

