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        MHP Samsun İl Başkanlığının kongresi 26 Ağustos'ta yapılacak

        MHP Samsun İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi, 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 12:38 Güncelleme:
        MHP Samsun İl Başkanlığının kongresi 26 Ağustos'ta yapılacak

        MHP Samsun İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi, 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, İlkadım Belediyesi Ihlamur Kafe'de basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, kongrenin Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılacağını söyledi.

        İlçe kongrelerini birlik ve beraberlik içerisinde tamamladıklarını belirten Mucur, "İlçe başkanlıklarımızın kongrelerini yaptıktan sonra temmuz ayının ortalarında Genel Başkanımızın huzuruna çıktık. Çalışmalarımızdan oluşturduğumuz kongre süreciyle ilgili raporumuzu sunduktan sonra da Türk dünyasının lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey tarafından Samsun'da İl Kongresi'nin 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılmasının emir ve talimatlarını aldık." dedi.

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        Milliyetçi Hareket Partisinin geçmişten geleceğe uzanan bir çizgisi bulunan ideolojik bir parti olduğunu ifade eden Mucur, şunları kaydetti:

        "26 Ağustos, Alparslan'ın 1071 yılında Anadolu'nun kapılarını açtığı seneidevriyesi ve aynı zamanda da Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni başlattığı anlamlı bir gün. Böyle bir günde Genel Başkanımızın bizlere teveccüh gösterip 26 Ağustos'ta Samsun İl Kongresi'ni yapma talimatı vermesi bizleri hem onurlandırdı hem de sorumluluğumuzu artırdı. Biz de liderimize yakışır bir şekilde siz kıymetli basınımızın da huzurlarında tekrar deklare ediyoruz."

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        Mucur, basın mensupları ile Samsun halkını kongreye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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