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        Samsun'da balıkçılar yeni sezondan umutlu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 Ağustos'ta denize açılmaya başlayan balıkçılar, yeni sezondan umutlu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Samsun'da balıkçılar yeni sezondan umutlu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 Ağustos'ta denize açılmaya başlayan balıkçılar, yeni sezondan umutlu.

        İlçede kıyı balıkçılığı yapan esnaf, palamut ve torik avı için sezonun açılmasıyla teknelerinin ve ağlarının bakımını tamamlayarak denize açılmaya başladı.

        Yalı Mahallesi'ndeki Kırıkkayık Plajı balık avlama alanında faaliyet gösteren balıkçılar, yeni sezonda palamut başta olmak üzere çinekop, lüfer, barbun ve mezgitte bolluk bekliyor.

        Balıkçı Akın Bayram, AA muhabirine, birkaç gündür denize açıldıklarını belirterek, "İlk günler bol balıkla karşılaşmadık. İnşallah palamuttan beklentimiz var. Olursa tutacağız, satacağız, hep birlikte bol bol yiyeceğiz." dedi.

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        Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Yıldıray Şeker de geçen yıla göre daha iyi bir sezon beklediklerini dile getirerek, "Geçen sene hamsi yoğunluğundan dolayı palamut azdı ama bu sene palamuttan beklentimiz büyük." ifadelerini kullandı.

        Balıkçı Cemalettin İş ise hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, "Bu sene çinekop, barbun ve mezgit daha çok görünüyor. Palamut da çok olacak. Şu an ufak tekneler çıktıklarında boş dönmüyorlar. Bu sene bolluk var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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