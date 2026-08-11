MHP Samsun teşkilatı, birlik ve beraberlik programında buluştu

MHP Samsun İl Başkanlığı'nca, birlik ve beraberlik programı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Burhan Mucur, geçmiş dönemlerde teşkilata hizmet veren isimlere teşekkür ederek, yeni dönemde daha güçlü bir teşkilat yapısıyla çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Yeni dönemde Samsun'un tüm ilçelerinde vatandaşlarla daha fazla bir araya geleceklerini belirten Mucur, "Daha fazla çalışacağız, daha fazla dinleyeceğiz, daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız. 17 ilçemizin tamamında daha güçlü olacağız." dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Burhan Mucur, katılımcıları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü düzenlenecek MHP Samsun İl Başkanlığı'nın 15. Olağan İl Kongresi'ne davet etti.

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Programa, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Demir, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, il delegeleri ve önceki dönem ilçe başkanları katıldı.