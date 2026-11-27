Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Ligde kalmak adına çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Gençlerbirliği maçı 6 puanlık bir karşılaşma" dedi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kötü gidişata son vermek isteyen kırmızıbeyazlı ekipte Teknik Direktör Nenad Bjelica, karşılaşma öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Son iki karşılaşmadaki iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz"

Gençlerbirliği karşılaşmasının ligde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Teknik Direktör Nenad Bjelica, "Yarın direkt rakiplerimizden bir tanesine karşı oynayacağız. Ligde kalmak adına çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Galatasaray karşılaşması özelinde açıkçası evet istediğimiz sonucu elde edemedik ama oyun gelişimi açısından, takımın gelişimi açısından çok ama çok güzel bir tecrübe oldu bizim için. Konyaspor karşılaşmasında hak ettiğimiz bir galibiyet almıştık. Bence Galatasaray karşısında da hak ettiğimiz bir galibiyet vardı ama ne yazık ki bu galibiyeti elde edemedik ve yakalamış olduğumuz çok net fırsatları ne yazık ki değerlendirememiştik. Tabii Galatasaray gibi bir rakibe karşı oynuyorsanız ve bu fırsatları yakalıyorsanız bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Her ne kadar istediğimiz sonucu alamamış olsak da bence bizlere moral ve öz güven açısından çok iyi bir karşılaşma oldu. Tabii son iki karşılaşmada göstermiş olduğumuz güzel oyunu yarınki karşılaşmada da devam ettirmek istiyoruz. Tabii bunu yaparken de kazanmamız lazım" diye konuştu.

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"Taraftarımızın son dokunuşuna ihtiyacımız var"

Gençlerbirliği maçının 6 puan değerinde olduğunu ifade eden Bjelica, taraftarlardan destek isteyerek, "Evet, dediğiniz gibi çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bu tür karşılaşmalar 6 puanlık karşılaşmalardır ve rakibimizin durumuna baktığımızda bizden çok az da olsa daha iyi durumda olduklarını söyleyebiliriz. Tabii bu karşılaşmada taraftarımıza çok ama çok ihtiyacımız olacak. Son iki karşılaşmada da bize vermiş oldukları destek gibi, aynı şekilde bu karşılaşmada da onların desteğine ihtiyacımız olacak. Amedspor ve Konyaspor karşılaşmasında çok iyi bir şekilde bize destek vermişlerdi. Yarın bence daha fazla da destek vermeleri gerekiyor. Onların desteğine daha fazla ihtiyacımız var. Elde etmek istediğimiz bu galibiyete 'son dokunuş' diyebileceğimiz o dokunuşu taraftarımızdan görmek istiyoruz ve olabildiğince en kısa sürede puanlar toplamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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"Elimdeki oyuncu grubuyla en iyisini yapmaya çalışıyorum"

Takımın kadro planlaması ve transfer sürecinde görevde olmadığını dile getiren Bjelica, Galatasaray maçındaki hakem kararlarını da değerlendirdi. Bjelica, "Kadro planlaması yapılırken veya transferler yapılırken ben burada değildim. Ben buraya zaten yapılmış bir kadro planlamasından sonra geldim, yapılan transferlerden sonra geldim ve ben de elimde olan materyalle, elimde olan oyuncu grubuyla en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum. Elinizde bulunan materyalle en iyi şekilde güzel bir oyun sergileme ve olabildiğince çok hızlı bir şekilde puan toplayıp ligde kalmak gibi bir hedefim var bir hoca olarak. Ben yapı olarak genel itibarıyla hakemlere güvenen bir insanım, inanan bir insanım. Tabii futbolda hata da var. Oyuncular da, hocalar da aynı şekilde hatalar yapabiliyorlar; hakemlerin de bazen hata yapmaları gibi. Ama açıkçası Galatasaray'ın atmış olduğu ilk golde çok net bir hata vardı. Gözle görülür bir şekilde yapılan bir hata vardı. Tabii yardımcının ofsayt pozisyonunu görmemiş olması, daha sonrasında VAR'ın hakemi çağırmaması gibi hataların peş peşe geldiği bir gol oldu. Ama futbolda bu tür şeyler de olabiliyor. Sonucu bir şekilde kabul etmeniz gerekiyor. Şimdi en iyi şekilde önümüzdeki karşılaşmalara konsantre olmamız ve işimize odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.