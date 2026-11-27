Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 50 milyon lira yatırımla kurulan sıcak asfalt üretim tesisinin önümüzdeki hafta hizmete açılması planlanıyor. Saatte 160 ton asfalt üretim kapasitesine sahip tesisin, ilçedeki yol yapım ve bakım çalışmalarına önemli katkı sunması hedefleniyor.

Çarşamba Belediyesi, ilçenin yol altyapısını güçlendirmek ve asfalt çalışmalarında kendi üretim imkanlarını kullanmak amacıyla yeni bir yatırımı hayata geçirdi. Ayvacık karayolu kenarında bulunan Fen İşleri Şantiyesi alanına kurulan sıcak asfalt üretim tesisinde hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Yaklaşık 50 milyon liralık yatırımla kurulan ve saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip olan tesisin, önümüzdeki hafta düzenlenecek açılışın ardından faaliyete geçirilmesi bekleniyor.

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Kırsal mahalleler için araç ve ekipman yatırımı

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, asfalt üretim tesisinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla araç ve ekipman yatırımlarının da gerçekleştirildiğini belirtti. Dündar, kombine sathi kaplama aracı, asfalt distribütörü ve sulama aracının belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınarak hizmete alındığını kaydetti. Yeni araç ve ekipmanlarla özellikle kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarının daha hızlı ve verimli yürütülmesinin amaçlandığını ifade etti.

2027 yılında yol çalışmaları yoğunlaşacak

Yol yatırımlarının gelecek yıl da devam edeceğini belirten Başkan Dündar, 2027 yılında kırsal mahallelerde gerçekleştirilecek sathi kaplama çalışmalarının artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Yaz sezonunda birçok kırsal mahallede asfaltlama çalışması yaptıklarını aktaran Dündar, kış döneminde ise gelecek yılın yol programı için malzeme hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi.

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Dündar, "Yaz sezonunda çok sayıda kırsal mahallemizde asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Kış döneminde ise 2027 yılı yol çalışmalarımız için malzeme hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl daha fazla sathi kaplama yol çalışması yapmayı hedefliyoruz. Plan ve program dahilinde sorumluluğumuz altındaki mahalle yollarında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çarşamba'mız ve hemşehrilerimiz için hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.