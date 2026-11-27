Samsun'un Çarşamba İlçe Belediyesinin öz kaynaklarıyla sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor. Mezbaha bölgesindeki 108 dairelik projede çalışmalar yüzde 50 seviyesine ulaşırken, karayolu kenarında 113 daire ve 44 bin metrekarelik ticari alandan oluşan yeni etap için önümüzdeki hafta ihaleye çıkılması planlanıyor.

Çarşamba'da ilçenin yapılaşmasını yenilemek ve daha modern bir kent görünümü oluşturmak amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde çalışmalar devam ediyor. Belediye tarafından dış finansman ve borçlanmaya gidilmeden, öz kaynaklarla yürütülen yatırımlar kapsamında bir yandan mevcut projeler ilerlerken diğer yandan yeni etapların hazırlıkları sürüyor.

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Karayolu kenarında 113 dairelik yeni etap

Çarşamba Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında karayolu kenarında hayata geçirilmesi planlanan yeni etap için ihale sürecine geçiliyor. Projede 113 dairenin yanı sıra toplam 44 bin metrekarelik ticari alan bulunuyor. Belediye tarafından projenin ihalesinin önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Mezbaha bölgesinde devam eden 108 dairelik kentsel dönüşüm projesinde de inşaat çalışmaları sürüyor. Üç bloktan oluşan projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 50 seviyesine ulaştığı, çalışmaların ihale şartlarına uygun şekilde devam ettiği belirtildi.

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Belediye, devam eden projelerin yanı sıra Mezbaha bölgesinde dört blok ve 220 daireden oluşacak yeni bir etap için de hazırlık yapıyor. Projenin bütçesinin oluşturulmasının ardından ihale sürecine geçilmesi hedefleniyor.

2026 sonu ve 2027'de yeni etaplar

Çarşamba Belediyesinin planlamasına göre 2026 yılının sonu ve 2027 yılı içerisinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yeni etaplarla devam etmesi öngörülüyor. Bu kapsamda Mezbaha bölgesinde iki, karayolu kenarında ise bir etap olmak üzere yeni projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, kentsel dönüşüm yatırımlarının belediyenin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, projelerin borçlanmaya gidilmeden sürdürüldüğünü ifade etti. Dündar, yeni etapların da tamamlanmasıyla ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarının kapsamının genişleyeceğini kaydetti.