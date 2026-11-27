Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, Harmandalı zeybeği oynayarak öğrencilere sürpriz yaptı.

Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu’nda gerçekleştirilen programda öğrenciler, öğretmenleri için şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu. Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise öğretmenlerin sahneye çıkarak Harmandalı oynaması oldu. Zeybek gösterisini uyum içinde sergileyen öğretmenler, öğrencilerden ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

Okul bahçesinde renkli görüntülere sahne olan gösteri, Öğretmenler Günü kutlamalarına ayrı bir coşku kattı.