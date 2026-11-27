Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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