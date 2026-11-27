AK Parti Kavak İlçe Teşkilatı, 2026 yılı için belirlenen 555 yeni üye hedefini Kasım ayı itibarıyla yüzde 100 oranında tamamladı.

AK Parti Genel Merkezi ve Samsun İl Başkanlığı tarafından belirlenen hedef doğrultusunda nisan ayında başlatılan üye çalışmaları, mahalle başkanları ve teşkilat mensuplarının saha çalışmalarıyla sonuçlandı. İlçe Başkanı Onur Bakır, hedefe ulaşılmasında emeği geçen mahalle başkanlarına ve teşkilat üyelerine teşekkür etti. Mahalle başkanlarının teşkilatın sahadaki en önemli temsilcileri olduğunu belirten Bakır, gösterdikleri özveri, sorumluluk ve gayretin takdire değer olduğunu ifade etti.

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555 yeni üye hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakır, teşkilat olarak 2027 yılı çalışmalarına da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.