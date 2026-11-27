Samsunspor, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 7 puanla 17. sırada bulunuyor.
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Samsunspor, Gençlerbirliği'ni yenerek yükselişe geçmeyi hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı süren Celil Yüksel, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.
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