Kantincinin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde simit yediği sırada boğazına yiyecek kaçan öğrenci, kantin görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Öğrencinin yeniden nefes almasını sağlayan müdahale, güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde simit yediği sırada boğazına yiyecek kaçan öğrenci, kantin görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Öğrencinin yeniden nefes almasını sağlayan müdahale, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Şehit Nuri Pamir İlkokulu’nda meydana geldi. Okul kantininden aldığı simidi yiyen öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrencinin durumunu fark eden kantin görevlisi, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. Öğrenciye Heimlich manevrası uygulayan kantin görevlisi, soluk borusuna kaçan yiyeceğin çıkmasını sağladı. Müdahalenin ardından öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrencinin boğazına yiyecek kaçtığı ve kantin görevlisinin Heimlich manevrası uygulayarak öğrenciyi kurtardığı anlar yer aldı.
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