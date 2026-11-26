Samsun'un Atakum ilçesinde bisikletiyle seyyar olarak badem satan engelli kişiye saldıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Yüzde 52 engelli raporu bulunan ve seyyar satıcılık yapan Aykut Güler (34), tanımadığı bir kişinin saldırısı sonucu yere düşerek başını kaldırıma çarptı. Ağzından protez dişi de çıkan Güler'e saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aykut Güler'in şikayeti üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 5 kilometrelik güzergahta bulunan 63 ayrı güvenlik kamerasının görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, elde ettikleri görüntüleri saha araştırmalarıyla birleştirerek şüphelinin izini sürdü. Yapılan kamera incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda saldırgan Emirhan B.'nin (23) İlkadım ilçesindeki bir iş yerinde çalıştığı tespit edildi. Şüpheli, dün İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 15 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Emirhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen saldırgan, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.