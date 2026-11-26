Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 2026 yılında il genelinde kuyumcu sayısının yaklaşık yüzde 15 arttığını söyledi.

Sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Salih Özman, "Kuyumcu mağaza sayısı ve kuyumcu toptancı sayısı artıyor. Kuyumcu üretici sayısı ise artmıyor. İstanbul'a bakıldığında düşüyor. Burada bir orantısızlık var. Bu kadar imalatçının kapandığı yerde bize pazarlamaya gelen mobil olarak gezen toptancılar sayısında çok ciddi artış var. Mağaza sayısında da göreceli bir artış var. Perakende kuyum ticareti yapan arkadaşlarda çok ciddi çoğalma var" dedi.

"Kuyumculuk güvenli ticaret ancak bu kadar mağaza açılması doğru değil"

REKLAM

Samsun’da kuyumcu mağazası sayısının mevcut artış hızını mantıklı bulmadığını belirten Salih Özman, kuyumculuğun deneyim ve uzmanlık gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çekti. Sektöre çoğunlukla daha önce satış personeli olarak çalışan kişilerin girdiğini ifade eden Özman, ekonomik şartlar dikkate alındığında bu kadar yeni mağazanın açılmasını doğru bulmadığını söyledi. Kuyumculuğun yalnızca altın alıp satmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Özman, "Bu kuyumcuları genellikle satış personelleri açıyor. Kuyumculuk öyle kafasına estiği zaman yapılabilecek bir meslek değil. Altını tanımak lazım. Kandırılma, sahtekârlık ve dolandırıcılık gibi risklere karşı madeni iyi bilmek gerekiyor. Maden de yıllar geçtikçe, tecrübeyle öğrenilen bir şey. Personel arkadaşlar meslekte yeterli olduklarını düşünüyor ve perakende satış mağazası açıyorlar. Paranın sıkılaştırıldığı bir dönemde bu kadar kuyumcunun açılması ve çok büyük, şatafatlı mağazalara para harcanması bana mantıklı ve doğru gelmiyor" diye konuştu.

REKLAM

"Kuyumcu mağazası sayısı 2026’da yüzde 15 arttı"

Kuyumculuk sektöründe mağaza sayısındaki artışın yanı sıra internet üzerinden satış yapanların da oda kayıtlarına dahil olmasıyla üye sayısında daha fazla yükseliş yaşandığını belirten Özman, 2026 yılında Samsun’daki kuyumcu mağazası sayısının yaklaşık yüzde 15 arttığını açıkladı. İnternet üzerinden kuyum ticareti yapanların da yetki belgesi alma zorunluluğu nedeniyle oda kayıtlarında artış yaşandığını ifade eden Özman, Atakum ilçesinde de yeni kuyumcu mağazalarının açılmaya başladığını söyledi. Kuyumcu mağazalarının kolay kolay kapanmadığını dile getiren Özman, bunun temel nedeninin sektörün sermaye ve değerli maden üzerine kurulu olması olduğunu belirtti. Özman, "Kuyumcu mağazaları değerli madenle, değerli metalle çalışıyor. O nedenle iflas etme şansı pek yok. Kuyumculuk kazançlı bir ticaret değil ama güvenli bir ticaret. Altın güvenli bir liman olduğu gibi kuyumculuk da bu işi yapanlar için güvenli bir ticaret. Dolayısıyla bizde de batan, kapatan pek olmaz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sonuna yaklaşıldığını düşündüğünü belirten Özman, "Altının artık belli bir dip noktaya geldiği kanaatindeyim. Sanki fiyatlar buralarda tutunacak ve daha aşağı düşmeyecek gibi gözüküyor. FED’in faiz kararına göre altın da şekil alacaktır diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.