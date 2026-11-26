AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İlkadım Belediyesi işbirliğinde yaşlılara yönelik hizmet sunan merkezde incelemelerde bulunan Karaaslan ve Kurnaz, vatandaşlarla sohbet etti.

Kurnaz, merkezde yaşlıların sosyalleşmeleri, gün içinde keyifli vakit geçirmeleri ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Merkezde sunulan hizmetlere ilişkin bilgi veren Kurnaz, "Hizmetlerini, Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa yürüttüğümüz Aktif Yaşam Merkezi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve kuaför hizmetinin yanı sıra beceri kurslarını da içerisinde barındırıyor." dedi.

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Merkezden yararlanan vatandaşların ve ailelerinin hizmetlerden memnun olduklarını dile getiren Kurnaz, şunları kaydetti:

"Bizler de misafirlerimizle birlikte Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek büyüklerimizle sohbet etme imkanı yakaladık. Her birisi aldıkları hizmetlerden memnun olduklarını dile getiriyorlar. Bizler de aldığımız bu geri dönüşlerden dolayı mutlu oluyor ve onlara daha fazla hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Ziyarete AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, İlkadım Belediye Meclis Üyesi Çetin Topsakal ve AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.