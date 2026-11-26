Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OMÜ’nün indeksli yayın performansında önemli bir artış kaydettiğini belirterek, "Üniversitemizin indeksli yayın sayısı geçmiş dönemlerde 800900 bandında seyrediyordu. 2025 yılında bu sayıyı bin 261’e çıkardık. 2026 yılı sonunda ise bin 400bin 500 bandına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

OMÜ Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Fikirden Yayına: Makale Süreçlerinde İyi Uygulamalar Paneli"nde, üniversitelerde nitelikli bilimsel yayın üretiminin artırılması, ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, araştırma üniversitesi hedefleri ve performans odaklı kadro planlaması konuları ele alındı. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz yaptı. Prof. Dr. Çetin Kurnaz, "Üniversitemizin indeksli yayın sayısı geçmiş dönemlerde 800900 bandında seyrediyordu. 2025 yılında bu sayıyı bin 261’e çıkardık. 2026 yılı sonunda ise bin 400bin 500 bandına ulaşmayı hedefliyoruz. Araştırma üniversitesi statüsünü tam olarak elde edebilmemiz için bazı kritik göstergelerde gelişim sağlamamız gerekiyor. Şu anda yüzde 72 seviyesinde bulunan Q1Q2 dergilerdeki yayın oranımızı yüzde 80’in üzerine çıkarmalıyız. Öğretim üyesi başına düşen yayın oranımızı da yıllık en az 250 ek yayın üreterek 1’den 1,2 seviyesine yükseltmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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Sanayi işbirlikli yayınların artırılması ve kadro süreçlerinde şeffaflık sağlanmasına yönelik çalışmalara da değinen Prof. Dr. Kurnaz, "Sanayi işbirlikli yayın oranımız yüzde 0,56 düzeyinde. Bu oranı artırmak için akademisyenlerimizin Teknopark bünyesindeki veya ortak çalışma yürüttükleri şirketlerle gerçekleştirdikleri araştırmaları yayınlarına yansıtmalarını teşvik ediyoruz. Ayrıca araştırma görevlisi kadro atamalarında ARBİS ve AVESİS verilerine dayanan, yayın niteliklerini esas alan yeni bir puanlama sistemine geçtik. Bu sistemle kadro süreçlerinde daha şeffaf ve performans odaklı bir değerlendirme yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Beş akademisyen yayın deneyimlerini paylaştı

Açılış konuşmasının ardından Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ekinci moderatörlüğünde panel oturumu gerçekleştirildi. Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Şerife Tütüncü, Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Burhan Dost, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Hamza Küçük, Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Emrah Gülboy ve Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Ferruh Turan makale hazırlama ve yayın süreçlerine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Sorucevap bölümüyle sona erdi

Akademisyenlerin değerlendirmelerinin ardından sorucevap bölümüne geçildi. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı programın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz tarafından panelistlere hediye takdim edildi. Etkinlik, hediye takdiminin ardından sona erdi.