Samsun Büyükşehir Belediyesi Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara özel bir dizi program düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 17 ilçeden gelen 86 çocukla toplandı. Meclisin ardından çocuklar Balonya'da eğlence dolu bir gün geçirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle düzenlenen "Çocuk Meclisi" programı Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirildi. 17 ilçeden gelen 86 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "Çocuk Meclisi" programında meclis başkanlığını 7'nci sınıf öğrencisi Serra Şura Şahin yaptı. Meclis üyeleri çocuklar, görüş ve önerilerini paylaştı, çocuk haklarına dikkat çekti. Programa öğrencilerin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

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Çocuklar Balonya'da eğlence dolu bir gün geçirdi

Sözün de kararın da çocuklarda olduğu meclisin ardından öğrenciler Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Türkiye'nin en büyük air dome oyun alanı Balonya'ya götürüldü. Çocukların eğlenceli ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen programda öğrenciler, Balonya'nın renkli ve eğlence dolu atmosferinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocuk haklarına dikkat çekmek ve daha iyi bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacı ile gerçekleşen programlar, çocukların düşüncelerini özgürce ifade etmelerine imkân tanırken onların keyif dolu bir gün geçirmesine de olanak sağladı.