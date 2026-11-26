İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Aktif Yaşam Merkezi projesi, yaş almış bireyler ve aileleri tarafından beğeniyle karşılanıyor. Yaşlılarımızın daha fazla hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, içerisinde yaş almış bireylere yönelik psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, kuaför ve beceri kurslarının yer aldığı Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaretti. Aktif Yaşam Merkezi projesinin yaş almış bireyler ve aileleri tarafından beğeniyle karşılandığını ve bu hizmetten dolayı olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Kıymetli büyüklerimizin sosyalleşmeleri, gün içerisinde keyifli vakit geçirmeleri ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aktif Yaşam Merkezi'mizde çalışmalarımız devam ediyor. Hizmetlerini Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa yürüttüğümüz Aktif Yaşam Merkezi; psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve kuaför hizmetinin yanı sıra beceri kurslarını da içerisinde barındırıyor. Bizler de misafirlerimizle birlikte Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek büyüklerimizle sohbet etme imkanı yakaladık. Her birisi aldıkları hizmetlerden memnun olduklarını dile getiriyorlar. Bizler de aldığımız bu geri dönüşlerden dolayı mutlu oluyor ve onlara daha fazla hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Başkan Kurnaz'a ziyaretinde AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, AK Parti İlkadım Belediye Meclis Üyesi Çetin Topsakal ve AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.