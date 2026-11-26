Samsun'un Bafra ilçesinde iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili tutuklanan 5 sanığa toplam 94 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 17 Nisan 2026 tarihinde Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C. (27) ve F.A. (26), sırtlarından bıçak ve şiş darbeleriyle yaralanırken, Y.Ö. ise darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, A.K. (17) ve A.Ç.Ü. (20) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın devamında olaya karıştıkları belirlenen F. T.B., B.M.H. ve H.R.S. de gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden A.K. Kavak Cezaevi'ne, diğer 4 kişi ise Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

5 sanığa toplam 94 yıl hapis

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanıklardan A.K. 14 yıl, F.T.B. 20 yıl, A.Ç.Ü. 20 yıl, B.M.H. 20 yıl ve H.R.S. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece 5 sanığa toplam 94 yıl hapis cezası verilmiş oldu.