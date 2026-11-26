Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kent içi toplu taşıma hizmetini iyileştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında şehre kazandırılan 12 yeni tramvaydan 5'incisi de kente ulaştı. Yapımı tamamlanan tramvayların getirilmesi ve hizmet vermeye başlamasıyla ilgili sürecin aralıksız devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yeni tramvaylarımız Hafif Raylı Sistem filomuzun gücüne güç kattı" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu taşıma hizmetinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen 12 yeni tramvayın kente getirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 5'inci tramvay da Samsun'a ulaştı. Kara yoluyla 2 parça halinde şehre getirilen yeni tramvay, Tekkeköy ilçesinde bulunan SAMULAŞ A.Ş.'ye ait depo sahasında raya indirildi. 7 modülden oluşan tramvay, montaj ve test süreci sonrasında hizmet vermeye başlayacak. Kalan 7 tramvayın kente getirilmesiyle ilgili süreç ise belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek. Yüzde 74 yerlilik oranıyla dikkat çeken yeni tramvaylar, Samsun'a özgü kırmızıbeyaz renkte tasarlandı. 42 metre uzunluğunda ve 402 yolcu kapasitesine sahip 12 tramvayın tamamının hizmete girmesiyle birlikte Hafif Raylı Sistem Hattı filosundaki tramvay sayısı 29'dan 41'e yükselmiş olacak.

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"Yeni tramvaylarımızla ilgili süreç titizlikle yürütülüyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yeni tramvayların Samsun'a getirilmesi ve gerekli işlemler sonrasında hizmet vermeye başlamasıyla ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek "Ankara'da yapımı tamamlanan 5'inci tramvayımız da şehrimize getirilerek SAMULAŞ ekiplerimize teslim edildi. Tüm teknik çalışmaların tamamlanması sonrasında yeni tramvaylarımız Hafif Raylı Sistem Hattımızda hizmet vermeye başlayacak. Belirlenen planlama doğrultusunda tramvaylarımızın şehrimize getirilme süreci devam ediyor. Getirilen yeni tramvaylarımız da gerekli montaj ve test süreçleri sonrasında hızla hizmete alınacak. Yeni tramvaylarımız Hafif Raylı Sistem filomuzun gücüne güç kattı. Hemşehrilerimiz tarafından beğenildiğini görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Kent içi toplu taşıma hizmetimizde önemli bir kapasite artışı sağlayacak, hizmet standardımızı daha yukarı taşıyacak yeni tramvaylarımızın Samsun'umuza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.