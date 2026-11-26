Başkan Halit Doğan, kalan 7 tramvayın da etap etap Samsun’a ulaşacağını ve vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi. Yeni tramvayların hizmete girmesiyle birlikte kentte raylı sistem ulaşım kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Başkan Doğan, yeni tramvayların Samsun’a hayırlı olmasını diledi.

Samsun’a özgü kırmızıbeyaz renklerle tasarlanan ve yüzde 74 yerlilik oranına sahip yeni tramvayların şehir içi ulaşımda hizmet vermeye hazırlandığı belirtildi. 42 metre uzunluğunda ve 402 yolcu kapasiteli 12 yeni tramvayın tamamının hizmete girmesiyle Samsun’un raylı sistem filosundaki araç sayısı 29’dan 41’e yükselecek.

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