Samsun Atakum Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında ‘Şiddete Sessiz Kalma' farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüşe; Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Atakum Belediye Meclis üyeleri Vildan Kumbasar ve Havva Kocakaya'nın yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. Atakum Türkiş Sahili'nde bir araya gelen kadınlar "Şiddetin karşısında yaşamın yanındayız", "Mücadele Et", "Şiddete sıfır tolerans", "Şiddetin bahanesi ve mazareti olamaz" yazılı pankartlarla, Çobanlı Sahiline kadar olan alanı yürüdü. Güzergah boyunca, seslerini kadına yönelik şiddete dur demek için yükselten korteje, çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek oldu.

REKLAM

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Etkinlik hakkında konuşan Atakum Belediye Meclisi Kadın, Aile, Çocuk ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Havva Kocakaya şiddetle mücadelede yasal koruma mekanizmalarının önemine değindi. Kocakaya,"Kadınlar bir ayrıcalık istemiyorlar. Bu ülkede, sadece özgür yaşamak istiyorlar. Yaşam hakları ellerinden alınmasın istiyorlar. Dolayısıyla bu da mücadelede en önemli çözümlerden birisi, 6284 Sayılı Yasa'nın etkin uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmemesidir. Bizler de bugün, Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Özgecan Kadın Danışma Merkezince düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katıldık. Her mücadeleye ortak olmaya çalışıyoruz. Susmuyoruz, susmayacağız ve mücadeleye devam edeceğiz" dedi.