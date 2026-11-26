Samsun'un Bafra ilçesinde, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Kolay Ortaokulunda gerçekleştirilen programda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri Hayri Öztürk ve Metin Keskin, öğrencilere balığın besin değeri, düzenli balık tüketiminin insan sağlığına ve çocukların gelişimine katkıları hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında Gümüşdoğa Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisi'ni ziyaret eden öğrencilere balık naklinin nasıl gerçekleştirildiği uygulamalı olarak gösterildi.

Programın sonunda yaklaşık 100 öğrenciye balık ekmek ikram edildi, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, su ürünleri mühendisleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.