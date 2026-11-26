Seyyar satıcılık yapan ve sağlık sorunları olduğu belirtilen A.G. (34), Atakent Mahallesi 3130 Sokak'ta 2 gün önce tanımadığı bir kişinin kendisini darbettiğini, yere düştüğü sırada başını kaldırıma çarptığını belirterek şikayetçi olmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kilometrelik alanda 63 kamerayı inceleyerek belirlenen şüpheli E.B'yi gözaltına almıştı.

Yapılan incelemede şüphelinin 11 suç kaydının olduğu belirlendi.

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