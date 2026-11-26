Havza'da haşereyle mücadele
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza'da sinek, haşere ve vektörlerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza’da sinek, haşere ve vektörlerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle sinek ve diğer haşerelerin üreme ve barınma ihtimalinin bulunduğu alanlarda biyolojik ilaçlama yapılıyor. Çevre ve insan sağlığına duyarlılık gözetilerek gerçekleştirilen çalışmalarda, haşerelerin konabileceği ve yoğunlaşabileceği noktalar öncelikli olarak ilaçlanıyor.
Havza genelinde sürdürülen çalışmalarla sinek ve haşere popülasyonunun kontrol altında tutulması, vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir çevrede yaşamalarının sağlanması hedefleniyor. Belediyenin vektörle mücadele çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.
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