Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde bir evden televizyon çalınması üzerine Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir evden televizyon çalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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