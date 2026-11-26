Samsun'da boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, kantin görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, kantin görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nun kantininden aldığı simidi yiyen öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı.
Nefes almakta güçlük çeken çocuğu fark eden kantin görevlisi Azize Taşkın müdahalede bulundu.
Taşkın'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı.
Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, çocuğun soluk borusuna yiyecek kaçması ve Taşkın'ın Heimlich manevrası uygulaması yer alıyor.
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