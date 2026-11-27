Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, önceden organ kaybına neden olan yemek borusu, mide ve bağırsak tümörlerinin erken evrede yakalanması halinde endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) yöntemiyle temizlenerek organ kaybına sebep olmadan tedavi edilebildiğini söyledi.

ESD, sindirim sistemindeki erken evre tümörlerin cerrahi kesi yapılmadan, endoskop yardımıyla, tek parça halinde çıkarılmasını sağlayan ileri bir tedavi yöntemi olarak dikkat çekiyor. Yalnızca deneyimli uzman hekimler tarafından, sağlık kuruluşlarında uygulanan yöntem ve tümörler hakkında bilgi veren Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, ESD yönteminin birçok uygun hastayı organ kaybı yaşamadan hayata bağladığını ifade etti.

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"Yemek borusu, mide ve bağırsak tümörleri organ kaybına neden oluyordu"

ESD yönteminin uygulanamadığı yıllarda yemek borusu, mide ve bağırsak tümörlerinin cerrahi olarak tedavi edilebildiğine ve organ kayıplarının yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, "Yemek borusu, mide ve bağırsak tümörleri sık karşılaşılan tümörler. Maalesef eski dönemlerde bu tümörler yakalandığında genelde hastalarımız cerrahi olarak tedavi edilebilirler ve organ kaybıyla karşı karşıya kalırlardı. Yani yemek borusu tümörü varsa yemek borusunun alınması, mide veya bağırsakta tümör varsa o bölgenin çıkarılması gündeme gelirdi. Ancak son 1520 yıllık süreçte gerek endoskopik cihazlardaki gelişmeler gerekse tıbbi tekniklerdeki ilerlemeler neticesinde endoskopik submukozal diseksiyon dediğimiz ESD yöntemi geliştirildi. Bu yöntem özellikle tümörün alt tabakalara yayılmadan yakalanması ve kazınarak çıkarılması esasına dayanıyor" dedi.

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"ESD ile tümör tek parça halinde çıkarılıyor ve hastada organ kaybı olmuyor"

ESD yöntemiyle hastalarda organ kaybı olmadığını belirten Prof. Dr. Yıldırım, "ESD yöntemiyle tümörü kazıyarak ve tek parça olarak çıkarabiliyoruz. Böylece hem hastada herhangi bir organ kaybı olmuyor, hem de tümörü tek parça olarak çıkarabildiğimiz için tanı açısından karışıklık yaşanmıyor. Ama burada önemli olan tümörün erken yakalanabilmesi. Bunun için de şikâyeti olan hastanın semptomlarının ciddiye alınması, erken değerlendirilmesi ve eğer tıbbi gereklilik varsa endoskopik işlemin geciktirilmeden yapılması önemli. Ayrıca 45 yaşını geçen kişilerin tarama kolonoskopisi yaptırması ve ailede kolon tümörü hikayesi varsa taramaya daha erken yaşlarda başlanması gerektiği unutulmamalı. Nasıl bir yol izliyoruz? Bu hastaların endoskopisinde erken evre tümör ya da tümöre dönebilecek lezyon belirlediğimizde endoskopik olarak çıkarabiliyoruz" diye konuştu.

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Samsun'daki merkezlerinde ESD yöntemiyle başarılı müdahalelere imza attıklarını ifade eden Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, organ kaybı yaşanmadan tedavi edilebilen hastaların yaşam kalitesi etkilenmeden hayatlarına devam ettiğini söyledi.