SAMSUNSPOR, UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında Gürcistan’da oynanan karşılaşma sırasında yaşanan olaylara ve siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Samsunspor, Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde mücadele etme haklarının ellerinden alınmasını kabul etmediklerini belirterek, UEFA’nın bu yöndeki kararlarına tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi de kınayan Samsunspor, siyah-beyazlı camiaya destek mesajı yayımladı.

‘TÜRK FUTBOLUNA VE TARAFTARLARIMIZA YÖNELİK HAKSIZLIKLARA KARŞI DAYANIŞMA ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR’

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Samsunspor sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Futbolun evrensel değerleriyle bağdaşmayan, adalet ve eşitlik ilkelerini zedeleyen hiçbir uygulamanın kabul edilebilir olmadığını vurgulamak isteriz. Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde mücadele etme haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyor, UEFA’nın bu yöndeki kararlarına tepki gösteriyoruz. Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Sahadaki rekabetimiz ne olursa olsun, Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında dayanışma içerisinde olmak ortak sorumluluğumuzdur. Samsunspor Futbol Kulübü olarak Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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