Samsunspor, Gürcistan'da oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş camiasının yanında olduklarını açıkladı.

UEFA lig aşamasında İsrail temsilcisi Hapoel ile Gürcistan'da karşılaşan Beşiktaş'ın maçında taraftarlar ile polis arasında olaylar yaşandı. Yaşanan olayların ardından hakem maça ara verdi. Samsunspor, yaşanan olaylar sonrasında sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı.

Samsunspor'un açıklamasında, "Futbolun evrensel değerleriyle bağdaşmayan, adalet ve eşitlik ilkelerini zedeleyen hiçbir uygulamanın kabul edilebilir olmadığını vurgulamak isteriz. Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde mücadele etme haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyor, UEFA’nın bu yöndeki kararlarına tepki gösteriyoruz. Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Sahadaki rekabetimiz ne olursa olsun, Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında dayanışma içerisinde olmak ortak sorumluluğumuzdur. Samsunspor Futbol Kulübü olarak Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.