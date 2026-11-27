– Samsun'da düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı, bu yıl "Kadın ve İklim" temasıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı, bu yıl "Kadın ve İklim" temasıyla gerçekleştirildi. Fahrettin Ulusoy İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı kamp kapsamında çocuklar; tarım, iklim değişikliği, bilim, çevre ve kadınların üretim ile araştırma süreçlerindeki rolünü yakından tanıdı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ziyaretinde öğrenciler; meteorolojik olaylar, atmosfer, hava tahminleri ve iklim değişikliği hakkında bilgi edindi. Meteorolojik gözlem ve ölçüm çalışmalarını inceleyen çocuklar, meteoroloji balonu uçurma etkinliğiyle bilimsel çalışmaları uygulamalı olarak deneyimledi.

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Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ziyaretinde ise iklim değişikliğine dayanıklı bitki çeşitleri, tarımsal araştırmalar, tohum ve bitki yetiştiriciliği ile iklimin tarımsal üretime etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Biyolojik mücadele laboratuvarı, araştırma bahçeleri ve üretim birimlerini gezen öğrenciler, tarımsal araştırma ve üretim faaliyetlerini yerinde gözlemledi. Tohum ekimi, bitki bakımı, yetiştiricilik ve hasat çalışmalarında görev alan kadın çalışanlarla bir araya gelen çocuklar, kadın emeğinin tarımsal üretime ve bilimsel çalışmalara katkısını yakından tanıdı.

Kamp programının devamında Samsun Oyuncak Müzesi ziyaret edilerek geçmişten bugüne uzanan oyuncaklar incelendi.