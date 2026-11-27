SAMSUN’un İlkadım ilçesinde tel örgüyle çevrilen kapalı bir alanda izinsiz ve kontrolsüz bir şekilde bakıldığı iddia edilen yaklaşık 100 köpek toplanarak barınaklara götürüldü.

İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi’nde yaklaşık 100 köpeğin izinsiz ve kontrolsüz biçimde bir arada tutulması ihbarına ilişkin İlkadım Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, “İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi sınırları içerisindeki tel örgüyle çevrili kapalı bir alanda, yaklaşık 100 adet köpeğin izinsiz ve kontrolsüz biçimde bir arada tutulduğu ihbarı üzerine ilgili birimlerimizce harekete geçilmiştir. Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23.11.2026 tarihinde olay yerinde yapılan ilk incelemede; mülk sahibinin rızası olmadığı için alana girilememiş ancak dışarıdan yapılan gözlemlerde hayvanların sıkışık bir düzende tutulduğu, zeminde yoğun dışkı birikintisi oluştuğu ve alanın hemen bitişiğinden doğal bir akarsuyun geçtiği tespit edilerek tutanak altına alınmıştır. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilen arama izni ve Samsun Sulh Ceza Hakimliğinden alınan mahkeme kararı doğrultusunda; hayvanların sağlığını ve çevre güvenliğini korumak amacıyla söz konusu alanda 27.11.2026 Cuma günü saat 09.00’da ilgili kurumlarca kapsamlı bir ortak saha çalışması başlatılacaktır. Denetim ve tespitlerin ardından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında; hayvanlarını uygun olmayan koşullarda barındıran ve bakım yükümlülüklerini yerine getirmeyen sahipli köpeklerin sahiplerine idari para cezası uygulanacaktır. Yasaklı (tehlike arz eden) ırk veya melezi olduğu belirlenen ancak süresi içinde kısırlaştırılıp kayıt altına alınmayan köpeklere el konularak bakımevine teslim edilecek ve sorumlulara hayvan başına idari para cezası uygulanacaktır. Hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği veya onlara acı/zarar verdiği tespit edilen kişilere hayvan bulundurma yasağı getirilecek ve sistem üzerinden yeniden hayvan sahiplenmeleri engellenecektir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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‘BU KÖPEKLERİN HEPSİ ÇİPLİ’

Sabah saat 09.00 sıralarında ekipler bölgeye gitti. Arazi sahibi Fevzi U. (77) bölgeye gelen ekiplere emekli olduğu ve köpeklere kendisinin baktığını söyleyerek, “Bunların hepsi çipli. Dün akşam temizledim, yıkadım. Mamasını verdim, kulağını değiştirdim. Emekliliğimi bununla geçiriyorum” dedi.

Yaklaşık 100 köpek, güvenli bir şekilde toplanarak, araçlara alındı. Fevzi U., köpeklerin toplanmasında ekiplere yardım etti. Toplanan köpekler, kentteki çeşitli barınaklara götürüldü.