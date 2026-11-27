Samsun'da bir kafede bulunan yaklaşık 300 farklı balık türü, köpek balığı, iguana ve papağan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Akvaryumlarla çevrili ortamda kahve içen vatandaşlar, egzotik hayvanları yakından görme ve fotoğraf çekme imkanı buluyor.

İlkadım ilçesi Duruşehir mevkisinde bulunan kafede, farklı türlerde balıkların yanı sıra iguana ve papağan gibi egzotik hayvanlar da bulunuyor. Kafede bulunan akvaryumlarda küçük balıklardan büyük türlere kadar yaklaşık 300 çeşit balık yer alırken, köpek balığı ve 12 kiloluk kedi balığı da dikkat çekiyor. Hayvanların bulunduğu ortam, özellikle çocuklar ve aileler tarafından ilgi görüyor.

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İşletmenin konseptini oluşturan Diş Hekimi Enes Burak Uğurlu, farklı bir deneyim sunmak amacıyla yaklaşık 3 yıl önce bu konsepti hayata geçirdiklerini belirterek, insanların yalnızca kahve içip sohbet etmek değil, aynı zamanda güzel hatıralar biriktirebileceği bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"300'e yakın balık çeşidimiz bulunuyor"

Akvaryumlarda yaklaşık 300 farklı balık çeşidinin bulunduğunu ifade eden Enes Burak Uğurlu, "Akvaryumlarımızda ortalama 300 çeşide yakın balığımız var. Bunlar arasında küçükten büyüğe çok farklı türler bulunuyor. Köpek balığı türlerimiz var. Yine 12 kiloluk kedi balığımız bulunuyor. Akvaryumlarımızın dışında bir de havuzumuz var. Yaklaşık 2 yıldır beslediğimiz balıkların boyutları da oldukça büyüdü. Bazılarını artık havuzda besliyoruz" dedi.

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"Hayvanlarımız insanlarla etkileşim kurabiliyor"

Kafede bulunan egzotik hayvanların insanlarla etkileşim kurabildiğini belirten Uğurlu, "Hayvanlarımız aslında evcil olup herkesin dokunabildiği, fotoğraf çekinebildiği, sevebildiği türden canlılar. Başlangıçta bunları beslemek nasıl olur diye düşünüyorduk ama zamanla alıştık. İki tane 6 metrelik, iki tane de 3 metrelik akvaryumumuz var. Günlük yarım kilo ile 1 kilo arasında beslenme ihtiyacı olan balıklarımız bulunuyor. Zaman geçtikçe büyüyorlar, yavruları oluyor. Papağanımız 2 gün bile bıraktığımız zaman bize alıştığı için bizi özlüyor. Beslenmeleri de düşünüldüğü gibi çok karışık değil. Yeşillik, sebze ve meyveyle beslenen türlerimiz var. Papağanımız da fıstık, çekirdek ya da bazı yiyeceklerle beslenebiliyor" diye konuştu.

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"Çocuklar çevre illerden geliyor"

Hayvanların özellikle çocukların ilgisini çektiğini anlatan Uğurlu, "Çocuklar özellikle sosyal medya etkileşimiyle beraber çevre illerden de buraya gelmek istiyor. Veliler de onları biraz ödül olarak buraya getiriyor. Hamburger, pizza gibi çocukların sevdiği yiyeceklerimiz, kruvasan çeşitlerimiz de bulunuyor. Buraya gelen birçok misafirimiz il dışından da gelerek keyifli hatıralar ve fotoğraflar biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

"Farklı bir hikaye oluşturmak istedik"

Farklı bir konsept oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Uğurlu, "İnsanların ilgilerini topladığımız ve insanlara nasıl faydalı olabileceğimizi düşündüğümüz bir girişimcilik hikayesiyle başladık. İnsanlar burada sadece kahve, çay içip sohbet etmesin, güzel hatıralar biriktirsin ve geri dönüp düşündüklerinde hatırlayacakları bir hikayeleri olsun istedik. Şimdilik üçüncü nesil kahve kültürüyle başladık, egzotik hayvanlarımızla da hatıralar oluşturuyoruz. Devamında beslenme alışkanlıklarını geliştireceğimiz ürünlerle farklı bir zincir oluşturma planımız var" şeklinde konuştu.