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        OMÜ İletişim ile İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinde mezuniyet töreni

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim ile İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinde ortak mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 14:36 Güncelleme:
        OMÜ İletişim ile İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinde mezuniyet töreni

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim ile İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinde ortak mezuniyet töreni düzenlendi.


        İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, bilgi ve birikimlerini öğrencilere katarak onları geleceğe hazırlamak için çaba gösterdiklerini söyledi.


        Öğrencilerin de kendilerini geliştirmek için mücadele ettiğini anlatan Serbestoğlu, "Bugün mezun olarak yeni hayatlarına atılacaklar. Mezun tüm öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.


        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu ise ailelerin gece gündüz demeden evlatlarını bu günlere getirmek için çabaladıklarını dile getirerek, "Bizler de öğretim üyeleri olarak kendimizi günün şartlarına uydurarak, gelişmelere göre hareket ederek onları bundan sonraki hayatlarına hazırlamaya çalıştık. Öğrencilerimiz bugün buradan mezun olarak ayrılarak yeni hayatlarına ilk adımı atacaklar. Mezunlarımıza bundan sonraki hayatlarında ve işlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


        Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da öğrencileri tebrik ederek hayatlarında başarı dileğinde bulundu.


        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları ve hediyeler verildi.


        Tören, öğrencilerin İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Şen eşliğinde mezuniyet yeminini etmesinin ardından keplerini havaya fırlatması ile sona erdi.


        Öğrencilerin yurtlarda yaptıkları çalışmaların da sergilendiği törene OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin ile akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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