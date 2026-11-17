Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinde gelenek hâline gelen Beyaz Önlük Takdim Töreni’nin 14’üncüsünde, fakülteye yeni katılan 51 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek veteriner hekimliği mesleğine ilk adımlarını attı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, "Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan dördüncü veteriner fakültesiyiz. Fakültemiz, VEDEK akreditasyonuyla ulusal ve uluslararası düzeyde akredite bir fakülte olarak öne çıkıyor. Öğretim üyelerimizin yayın ve proje performanslarında da önemli bir ivme yakaladık. Bu bir ekip işi. Bu ekibin mutfağında çalışan hocalarımıza, asistanlarımıza ve öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fakültemizin daha büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır" dedi.

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Yılda yaklaşık 30 binin üzerinde hastaya müdahale

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin bölge için önemine de değinen Kurnaz, "Veteriner Fakültesi Hastanemiz bölgemizin tek hayvan hastanesi ve yılda yaklaşık 30 binin üzerinde hastaya müdahale ediliyor. Derdini anlatamayan bir hayvanla ilgili süreci yönetmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Çok büyük ve değerli bir iş yaptığınızı ifade etmek istiyorum. Bu kaliteli akademik kadro içerisinde beş yıllık bir eğitim görecek olmanız gerçekten çok önemli ve kıymetli. Sayın velilerimizin de gönülleri rahat olsun. Bu güzel kadroyla birlikte öğrencilerimizin beş yılın sonunda çok iyi veteriner hekimler olarak mezun olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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"Beyaz önlük bilimin, emeğin, vicdanın ve mesleki sorumluluğun simgesidir"

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Çenesiz ise beyaz önlüğün taşıdığı anlam ve veteriner hekimliğinin toplumsal sorumluluklarına dikkat çekerek, "Bugün öğrencilerimiz için yalnızca beyaz önlüğün giyildiği bir gün değil; aynı zamanda büyük bir hayalin, önemli bir sorumluluğun ve kutsal bir meslek yolculuğunun başlangıcıdır. Beyaz önlük bir kıyafetten çok daha fazlasıdır. O; bilimin, emeğin, vicdanın, dürüstlüğün, merhametin ve mesleki sorumluluğun simgesidir. Veteriner hekimlik yalnızca hayvanları tedavi etmekten ibaret değildir. Yaşamı korumak, hayvan refahını gözetmek, halk sağlığına katkıda bulunmak, gıda güvenliğini sağlamak, zoonotik hastalıklarla mücadele etmek, çevreyi ve ekolojik dengeyi korumak gibi son derece geniş ve hayati sorumlulukları bünyesinde taşımaktadır. Veteriner hekimler, insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini savunan ‘Tek Sağlık’ yaklaşımının en önemli aktörlerinden biridir" diye konuştu.

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"Daha kaliteli veteriner hekimler yetişmeli"

Samsun Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Pilan da veteriner hekimliğin geniş çalışma alanına ve mesleğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Veteriner hekimlik, uzun uğraş ve yoğun çalışma sonucu edinilen bir meslek. Mesleğimizde sayımızın artması, kalitemizi de artırmalı. Daha kaliteli veteriner hekimler yetişmeli" şeklinde konuştu.

51 öğrenci beyaz önlüklerini giydi

Konuşmaların ardından törenin en anlamlı anı olan beyaz önlük takdimine geçildi. Fakülteye yeni katılan 51 öğrenci, akademisyenlerin yardımıyla beyaz önlüklerini giyerek veteriner hekimliği mesleğine ilk adımlarını attı.

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Tören, beyaz önlüklerini giyen öğrencilerin toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Törene ayrıca; Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Kürşad Daş, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, dekan yardımcıları, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.