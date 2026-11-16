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        Cezaevinden 2 ay önce çıkan şahıs annesini darbederek öldürdü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde cezaevinden 2 ay önce çıkan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs, annesini darbederek öldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Cezaevinden 2 ay önce çıkan şahıs annesini darbederek öldürdü

        Samsun’un Çarşamba ilçesinde cezaevinden 2 ay önce çıkan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs, annesini darbederek öldürdü.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan N.G. (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün’ü evde darbederek ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. N.G., Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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