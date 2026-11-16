Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bu arada, idmandan önce kentteki gazi ve şehit çocuklarına Samsunspor forması ve atkısı hediye edildi. Formalarını futbolculara imzalatan çocuklar, kırmızı-beyazlı ekibin çalışmasını izledi.

Koşuyla başlayan idmanda pas organizasyonları ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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