Şehit ve gazi çocukları Samsunsporlu futbolcularla buluştu

Şehit ve gazi çocukları, Samsunspor antrenmanını takip ederek futbolcularla bir araya geldi. Çocuklar, futbolculara formalarını imzalatıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Samsunspor, günün antrenman programı kapsamında fitness salonunda (gym) çalıştıktan sonra sahada antrenman gerçekleştirdi. Saat 16.30'da başlayan antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenmanı şehit ve gazi çocukları da takip etti. Çocuklar, antrenmanın ardından Samsunsporlu futbolcularla bir araya gelerek sohbet etti.