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        Şehit ve gazi çocukları Samsunsporlu futbolcularla buluştu

        Şehit ve gazi çocukları, Samsunspor antrenmanını takip ederek futbolcularla bir araya geldi. Çocuklar, futbolculara formalarını imzalatıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Şehit ve gazi çocukları Samsunsporlu futbolcularla buluştu

        Şehit ve gazi çocukları, Samsunspor antrenmanını takip ederek futbolcularla bir araya geldi. Çocuklar, futbolculara formalarını imzalatıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Samsunspor, günün antrenman programı kapsamında fitness salonunda (gym) çalıştıktan sonra sahada antrenman gerçekleştirdi. Saat 16.30'da başlayan antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenmanı şehit ve gazi çocukları da takip etti. Çocuklar, antrenmanın ardından Samsunsporlu futbolcularla bir araya gelerek sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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