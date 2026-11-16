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        Samsun'da 432 bin sentetik hap ele geçirildi; 11 gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi; 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Samsun'da 432 bin sentetik hap ele geçirildi; 11 gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi; 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 5 ayrı çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda toplam 432 bin 483 sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 11 şüpheli, gözaltına alındı.

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